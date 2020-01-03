Экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун пожаловалась, что служба поддержки соцсети Facebook удалила ее сообщение о Степане Бандере, в котором она употребила несколько его цитат. Об этом 3 января экс-глава Минздрава написала на своей странице в соцсети Facebook

В центре Киева 1 января прошел марш украинских неонацистов в честь 111-ой годовщины со дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры. Ярая сторонница его идей, бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, разместила в соцсети цитаты лидера украинских националистов и была очень удивлена, когда администрация Facebook посчитала их расистскими.

«Вчера служба поддержки фейсбук сообщила мне, что сообщение о Степане Бандере, где я употребила несколько его цитат, скрытый за "нарушение стандартов сообщества о "hate speech/пропаганду ненависти», — возмутилась Ульяна Супрун на своей странице в соцсети.

Более чем красноречиво было обоснование руководства социальной сети: «Пропаганда ненависти — нападения на людей на основе так называемых защищенных признаков, как расовой, религиозной или этнической принадлежности, национального происхождения, сексуальной ориентации, касты, пола, гендера или гендерной идентичности, серьезной болезни или физического недостатка». Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк

При этом экс-министр считает, что в ее сообщении от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества.

Супрун подчеркивает, что это уж не первый случай, когда Facebook удаляет ее записи. Например, была скрыта ее публикация о «формуле Штайнмайера».

Ранее, 2 января, в совместном заявлении посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого и его израильского коллеги Джоэля Лиона было заявлено, что Украине не следует на официальном уровне чествовать организаторов этнических чисток, которых нужно раз и навсегда осудить.