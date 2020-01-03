На Украине от осложнений, вызванных вирусом гриппа, скончался больной. Об этом 3 января на своей странице в Facebook сообщил Центр охраны общественного здоровья

Грипп у заболевшего медики диагностировали 20 декабря. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса типа А.

Несмотря на реанимационные усилия врачей больной умер 31 декабря. На Украине с начала эпидемиологического сезона госпитализировали свыше 53 тысяч человек. Почти 80% из них — дети.

СПИД на Украине. Здесь самая высокая скорость распространения в Европе © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.