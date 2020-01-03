Грипп у заболевшего медики диагностировали 20 декабря. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса типа А.
Несмотря на реанимационные усилия врачей больной умер 31 декабря. На Украине с начала эпидемиологического сезона госпитализировали свыше 53 тысяч человек. Почти 80% из них — дети.
В Центре напомнили о симптомах гриппа. Это внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры до 38 градусов.
При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.