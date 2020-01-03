Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ в краткосрочной перспективе неопасно для Украины. Об этом 3 января сообщил «Интерфакс-Украина.

Россия прекратила подачу нефти на Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Как уточняется, подача сырой нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» уже подтвердили, что российские поставки прекращены, а загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов.

«Решение об остановке поставок нефти из РФ в Республику Беларусь на ситуацию в Украине в ближайшее время никак не повлияет. Мы постоянно мониторим ситуацию и работаем над общим планом действий по устранению любого негативного влияния, касающегося товарооборота нефти и нефтепродуктов из РФ (прямого и опосредованного)», — приводит слова Тараса Качки издание.

Напомним, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн. Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренностей по поставкам нефти на белорусские НПЗ пока не удалось, но диалог будет продолжен.