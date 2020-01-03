Гражданам США необходимо срочно покинуть Ирак. Об этом говорится в распространенном 3 января обращении американского посольства в Багдаде

Обстановка в ближневосточном регионе обострилась после того, как вечером 2 января в результате американского ракетного удара в аэропорту Багдада погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

«Гражданам США следует по возможности покинуть Ирак на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем», — говорится в сообщении.

МИД РФ назвал авантюрным шагом США убийство иранского генерала Сулеймани © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дональд Трамп. В США спецподразделение «Кудс» входит в список террористических организаций.

В посольстве США отметили, что эта акция была поведена «в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов».

МИД России осудил убийство генерала Сулеймани, назвав его авантюрным шагом со стороны США, который может осложнить политическую ситуацию в регионе.

С резкими заявлениями в адрес Вашингтона уже выступили верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Хасан Роухани и министр обороны Амир Хатами.