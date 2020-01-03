В конце декабря ушедшего года одна из жительниц села Шевченково Килийского района Одесской области нашла на свалке матрас, в котором была спрятана крупная сумма денег. Об этом 3 января сообщил сайт «Пушскинская»

Односельчане женщины, нашедшей необычный матрац, рассказали, что героиня этой истории — Лариса, из нуждающейся семьи. Однако она не присвоила деньги, а отнесла настоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ (Отдельной территориальной громады — ред.) Павел Бойченко, священник передал деньги на хранение в исполком местного горсовета.

«В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», — приводит словам Бойченко издание.

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При этом сумма найденного не разглашается, но, как отметил Бойченко, это не валюта а «наши родные гривны».