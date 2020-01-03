Односельчане женщины, нашедшей необычный матрац, рассказали, что героиня этой истории — Лариса, из нуждающейся семьи. Однако она не присвоила деньги, а отнесла настоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ (Отдельной территориальной громады — ред.) Павел Бойченко, священник передал деньги на хранение в исполком местного горсовета.
«В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», — приводит словам Бойченко издание.
Между тем, как признался глава Килийской ОТГ, уже несколько человек уже приходили за деньгами, но доказать, что найденные в матраце средства принадлежали им, не смогли.
При этом сумма найденного не разглашается, но, как отметил Бойченко, это не валюта а «наши родные гривны».