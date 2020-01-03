Сотрудники СБУ в Полтавской области задержали мошенников, которые зарабатывали деньги на обмане пользователей интернета. Об этом сообщила пресс-служба ведомствf на странице в Facebook

Аферисты публиковали в интернете объявления о продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. От покупателей они требовали предоплату, которую переводили на банковский счет подставного лица.

«Однако товары заказчики не получали», — говорится в сообщении Управления СБУ в Полтавской области.

Украинская модель заплатила московскому магу 3 тысячи евро за избавление от злого духа © CC0, Pixabay

Правоохранители провели 25 обысков в помещениях и автомобилях лидеров группировки и изъяли банковские карточки, компьютеры, оружие и другие вещдоки.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.