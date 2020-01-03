Аферисты публиковали в интернете объявления о продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. От покупателей они требовали предоплату, которую переводили на банковский счет подставного лица.
«Однако товары заказчики не получали», — говорится в сообщении Управления СБУ в Полтавской области.
Таким образом мошенники «заработали около миллиона гривен (свыше 2,6 миллина рублей).
Правоохранители провели 25 обысков в помещениях и автомобилях лидеров группировки и изъяли банковские карточки, компьютеры, оружие и другие вещдоки.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.