Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции «Слуга народа» убеждена, что повышение пенсионного возраста на Украине неизбежно, при любых сценариях реформы пенсионной системы. Об этом 2 января она заявила в интервью изданию Интерфакс-Украина

По словам главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей, при проведении пенсионной реформы.

«Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», — приводит слова парламентария издание.

Третьякова подчеркивает, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года. В противном случае, по ее мнению, сбалансировать пенсионный фонд не удастся. Что украинцам готовит год 2020-й © Стрингер

«Иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время — это не вопрос сегодняшнего дня», — уверена депутат.

Напомним, ранее фракция «Слуга народа» выдвигала идею о создании так называемого кодекса соцзащиты украинцев, однако какое законодательное наполнение может получить этот документ, не уточнялось.