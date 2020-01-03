В Киеве прошел следственный эксперимент с Юлией Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 3 января сообщает «Громадське ТВ»

Криминалисты провели эксперимент, чтобы сравнить походку Кузьменко с походкой человека, запечатленного на видеозаписи, которой располагает следствие.

Юлия Кузьменко была одета так же как, как, вероятно, в тот день, когда под машину, в которой находился Шеремет, подложили взрывчатку.

Кузьменко по условиям эксперимента прошлась по улицам Ивана Франко, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской.

Адвокат подозреваемой Владислав Добош будет требовать провести эксперимент еще раз, поскольку на видео материалов дела показано, что шли два человека.

Следователи предполагают, что второй человек на видео — это другой фигурант дела Андрей Антоненко.

Топ-12 политических событий на Украине в 2019 году © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Кузьменко.

В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца. По версии следователей, убийство совершили, чтобы дестабилизировать социально-политической ситуации в стране.