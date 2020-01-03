Криминалисты провели эксперимент, чтобы сравнить походку Кузьменко с походкой человека, запечатленного на видеозаписи, которой располагает следствие.
Юлия Кузьменко была одета так же как, как, вероятно, в тот день, когда под машину, в которой находился Шеремет, подложили взрывчатку.
Кузьменко по условиям эксперимента прошлась по улицам Ивана Франко, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской.
Адвокат подозреваемой Владислав Добош будет требовать провести эксперимент еще раз, поскольку на видео материалов дела показано, что шли два человека.
Следователи предполагают, что второй человек на видео — это другой фигурант дела Андрей Антоненко.
Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Кузьменко.
В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца. По версии следователей, убийство совершили, чтобы дестабилизировать социально-политической ситуации в стране.