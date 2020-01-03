Лидер демократического меньшинства Сената США Чак Шумер считает, что обнародованные документы о задержке помощи Украине дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом 3 января сообщил сайт телеканала NBC News

По мнению Чака Шумера, эти неотредактированные документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине

«Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя», — приводит словам американского сенатора NBC News.

Демократы настаивают, что их выводы базируются на анализе именно неотредактированной версии документов. По их мнению. оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет «четкое указание» от Трампа задержать помощь. Украинагейт зависает. На самом деле никакого импичмента Трампа нет © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Журналисты издания делают заключение, что письма также демонстрируют напряжение между Белым домом и Пентагоном по поводу необходимости выплатить военную помощь Украине до конца 2019 финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Ранее другое американское издание New York Times в одной из своих публикаций касательно Украины подчеркивало, что по их сведениям госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.