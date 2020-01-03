Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица заявил, что исторические вопросы остаются на повестке двусторонних отношений Украины и Польши, однако уже не являются основными темами переговоров. Об этом 3 января сообщило агентство РИА Новости

Все последние годы отношения Киева и Варшавы сотрясали скандалы, связанные с исторической тематикой. Так Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Это был своеобразный ответ на снос памятника «Украинской повстанческой армии»* в польском Грушовичи.

Во время своего визита в Польшу нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ.

«Хотя исторические вопросы остаются в повестке дня двусторонних отношений, но их сняли с топагенды (основной повестки — ред.). На это повлияло решение о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы на Украине, что реализовано после визита президента Зеленского в Польшу», — приводит слова посла Украины в Польши Андрея Дещицы РИА Новости.

И вашим, и нашим. Как Зеленский изменил закон о молодежной националистической организации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того Дещица подчеркнул, что до этого сложные исторические вопросы всегда было если не первыми, то одними из первых, которые обсуждались на официальных встречах. Он полагает, что сейчас ситуация в отношениях Киева и Варшавы существенно изменилась.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с предложением установить на границе государств памятник примирения.

*Запрещена в Российской Федерации