Все последние годы отношения Киева и Варшавы сотрясали скандалы, связанные с исторической тематикой. Так Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Это был своеобразный ответ на снос памятника «Украинской повстанческой армии»* в польском Грушовичи.
Во время своего визита в Польшу нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ.
«Хотя исторические вопросы остаются в повестке дня двусторонних отношений, но их сняли с топагенды (основной повестки — ред.). На это повлияло решение о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы на Украине, что реализовано после визита президента Зеленского в Польшу», — приводит слова посла Украины в Польши Андрея Дещицы РИА Новости.
По его словам дипломата, снятие запрета разблокировало ведения диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение, которое существовало в переговорах на официальном уровне.
Кроме того Дещица подчеркнул, что до этого сложные исторические вопросы всегда было если не первыми, то одними из первых, которые обсуждались на официальных встречах. Он полагает, что сейчас ситуация в отношениях Киева и Варшавы существенно изменилась.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с предложением установить на границе государств памятник примирения.
*Запрещена в Российской Федерации