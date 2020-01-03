Большинство бывших заключенных, которые в рамках обмена пленными вернулись на Украину, не могут покинуть больницу, так как им некуда идти. Об этом 2 января на брифинге рассказал заместитель главврача киевской клинической больницы «Феофания» Андрей Строкань, передает РИА Новости

Обмен пленными между народными республиками Донбасса и Киевом произошел 29 декабря. Киев освободил 124 человека, Донецк и Луганск передали властям Украины 76 заключенных.

«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания», — цитирует Строканя Liga.net.

Как проходил обмен пленными между Украиной и ЛДНР — видео

Сейчас в клинике остаются 60 освобожденных из плена украинцев.