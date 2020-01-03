Обмен пленными между народными республиками Донбасса и Киевом произошел 29 декабря. Киев освободил 124 человека, Донецк и Луганск передали властям Украины 76 заключенных.
«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания», — цитирует Строканя Liga.net.
По его словам, освобожденные здоровы, через несколько дней с пациентами будут проводиться амбулаторный и психологический этапы восстановления.
Сейчас в клинике остаются 60 освобожденных из плена украинцев.