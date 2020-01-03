Ранее парламент Турции одобрил отправку вооруженных сил в Ливию для помощи правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
«Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии», — цитирует информагентсво сообщение Белого дома.
После переворота 2011 года, во время которого был убит лидер станы Муаммар Каддафи, Ливия оказалась под контролем двух противоборствующих сил.
На востоке страны правит избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Халифа Хафтара.
Запад страны и столицу контролирует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия Файеза Сарраджа.