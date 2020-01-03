Иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии. Об этом президент США Дональд Тамп заявил 2 января в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости

Ранее парламент Турции одобрил отправку вооруженных сил в Ливию для помощи правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

«Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии», — цитирует информагентсво сообщение Белого дома.

Турецкие парламентарии одобрили отправку войск в Ливию © Public Domain Муаммар Каддафи, Ливия оказалась под контролем двух противоборствующих сил.

На востоке страны правит избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Халифа Хафтара.

Запад страны и столицу контролирует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия Файеза Сарраджа.