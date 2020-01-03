В ГБР создали подразделение, которое занимается уголовными делами Евромайдана. Этот отдел пополнили 27 сотрудников Генпрокуратуры Украины.
По словам Александра Буряка, для расследования таких дел требуется не только желание, но и значительный опыт.
«Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел», — передает его слова пресс-служба ведомства.
Буряк был отобран на руководящую должность в Госбюро комиссией с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы. В правоохранительных органах он работает с 1998 года.
Работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Киевской области. С 2015 по 2017 года занимал должность заместителя прокурора Киева.