Руководить расследованием дел, возбужденных по фактам преступлений во время так называемой революции достоинства, будет экс-заместитель директора Госбюро расследований Украины (ГБР) Александр Буряк. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГБР

В ГБР создали подразделение, которое занимается уголовными делами Евромайдана. Этот отдел пополнили 27 сотрудников Генпрокуратуры Украины.

По словам Александра Буряка, для расследования таких дел требуется не только желание, но и значительный опыт.

«Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел», — передает его слова пресс-служба ведомства.

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Работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Киевской области. С 2015 по 2017 года занимал должность заместителя прокурора Киева.