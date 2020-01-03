Более того, продолжил эксперт, в команде Зеленского весьма критично относятся к так называемым «соросятам» именно потому, что среди них есть немало людей, связанных с предыдущим президентом Петром Порошенко.
«Поэтому провести и официально назначить на пост премьера будет не так-то просто. Это вызовет критику и бурную дискуссию даже внутри команды Зеленского», — пояснил Фесенко.
Политолог напомнил, что когда в свое время Порошенко призвал в украинскую политику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который мог получить важный пост в правительстве, это привело к острому конфликту, и то же самое может произойти в случае с назначения Авакова.