Основная проблема для Арсена Авакова и Валерия Хорошковского состоит в том, что новые лица в парламенте и окружении президента Владимира Зеленского выступает против присутствия в политике людей из старых элит. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Аваков и дальше будет усиливать позиции. Ничего хорошего в этом нет – эксперт © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк Петром Порошенко.

«Поэтому провести и официально назначить на пост премьера будет не так-то просто. Это вызовет критику и бурную дискуссию даже внутри команды Зеленского», — пояснил Фесенко.

Политолог напомнил, что когда в свое время Порошенко призвал в украинскую политику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который мог получить важный пост в правительстве, это привело к острому конфликту, и то же самое может произойти в случае с назначения Авакова.