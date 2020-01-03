На прямые поставки газа из РФ в Украину, которая даст глоток свежего воздуха для потребителей и промышленности, можно выйти только при помощи отставки Андрея Коболева с поста главы «Нафтогаза». Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Пятая колонна». Молчанов объяснил, почему нужно менять руководство «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Складывается впечатление, что Коболев не национальные интересы отстаивает, а транснациональные. Что он является лоббистом сокращения любых поставок из РФ в Евросоюз, чтобы сжиженный газ из США поставлять через польскую трубу», — подчеркнул Молчанов.

Кроме того, указал эксперт, Арсений Яценюк и политические силы, которые в свое время поддерживали Коболева, превратились в политических маргиналов, не имеющих никаких перспектив.

Президент Владимир Зеленский должен понимать, что если он будет продолжать политику Петра Порошенко, то он сам превратится в Порошенко, для чего нужно не так много времени, заключил политолог.