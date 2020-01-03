По его мнению, эта отставка может произойти уже весной 2020 года, так как руководитель компании является токсичной фигурой и сторонников высоких тарифов под видом борьбы за якобы энергетическую независимость.
«Складывается впечатление, что Коболев не национальные интересы отстаивает, а транснациональные. Что он является лоббистом сокращения любых поставок из РФ в Евросоюз, чтобы сжиженный газ из США поставлять через польскую трубу», — подчеркнул Молчанов.
Кроме того, указал эксперт, Арсений Яценюк и политические силы, которые в свое время поддерживали Коболева, превратились в политических маргиналов, не имеющих никаких перспектив.
Президент Владимир Зеленский должен понимать, что если он будет продолжать политику Петра Порошенко, то он сам превратится в Порошенко, для чего нужно не так много времени, заключил политолог.