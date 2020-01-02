На Украине на официальном уровне чествуют организаторов этнических чисток, которых нужно раз и навсегда осудить. Об этом говорится в совместном заявлении посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого и его израильского коллеги Джоэля Лиона, опубликованном 2 января

В центре Киева 1 января прошел марш украинских неонацистов в честь 111-ой годовщины со дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры.

В этот день на здании Киевской городской государственной администрации появился баннер с изображением лидера украинских националистов.

Ранее Львовский областной совет решил выделить средства в 2020 году, чтобы почтить память лидера другой группировки ОУН Андрея Мельника и создателя расисткой теории украинской расы Юрия Липы.

«Помня о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов», — говорится в заявлении.

Как бандеровцы с факелами по Киеву ходили 1 января 2020 года

Послы готовы содействовать сотрудничеству с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти.

На счету Украинской повстанческой армии *(УПА), боевого крыла ОУН, жизни более 100 тысяч поляков, чехов, евреев, убитых в годы Второй мировой войны в Западной Волыни.

*Деятельность организации запрещена в РФ