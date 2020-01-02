Забастовка противников пенсионной реформы продолжается 29-й день. Железнодорожники побили рекорд своих коллег, которые бастовали 28 дней в 1987 году.
Эта акция протеста стала самой длительной после майских событий 1968 года.
Из-за забастовки работа железнодорожного транспорта Франции оказалась под угрозой срыва. В четверг,2 января, не вышла на маршруты половина высокоскоростных поездов.
В парижском метро в обычном режиме работают только две линии. На других ветках столичной подземки поезда или ходят с перебоями или не ходят вообще.
Представители профсоюзов Франции должны встретится с власти страны для переговоров 7 января.
Забастовки спровоцировали планы президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет и привести систему исчисления пенсии к единому стандарту.
В своем новогоднем обращении Макрон заявил, что пенсионная реформа будет реализована. В то де время он распорядился достичь компромисса с теми профсоюзами, которые пойдут на переговоры с правительством.