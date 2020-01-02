Акция протеста работников железнодорожного транспорта во Франции стала самой продолжительной за полвека. Об этом 2 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ВВС

Забастовка противников пенсионной реформы продолжается 29-й день. Железнодорожники побили рекорд своих коллег, которые бастовали 28 дней в 1987 году.

Эта акция протеста стала самой длительной после майских событий 1968 года.

Из-за забастовки работа железнодорожного транспорта Франции оказалась под угрозой срыва. В четверг,2 января, не вышла на маршруты половина высокоскоростных поездов.

В парижском метро в обычном режиме работают только две линии. На других ветках столичной подземки поезда или ходят с перебоями или не ходят вообще.

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Забастовки спровоцировали планы президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет и привести систему исчисления пенсии к единому стандарту.

В своем новогоднем обращении Макрон заявил, что пенсионная реформа будет реализована. В то де время он распорядился достичь компромисса с теми профсоюзами, которые пойдут на переговоры с правительством.