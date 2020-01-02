Кроме того, напомнил политик, в 2020 году Киеву придется заплатить 3 млрд долларов так называемого «долга Януковича», ведь даже МВФ признал эти деньги суверенным долгом Украины, которые она действительно получила.
«Плюс проценты за 6 лет. Это по 5% был кредит, еще 30%. То есть еще плюс 4,5 млрд, плюс штрафные санкции. А это еще больше 10% бюджета», — указал Мураев.
По его словам, министерство финансов во главе с Оксаной Маркаровой не приняло ни одной программы экономического развития, а в госбюджете страны нет даже 3% роста в самой благоприятной для страны обстановке.
Украинское правительство, подчеркнул общественный деятель, своими действиями ведет страну к дефолту, чтобы потом рассчитаться по долгам за счет свободной продажи сельскохозяйственных земель.