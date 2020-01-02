Подозреваемыми по этому делу проходят двое экс-полицейских и их приятель.
Двум из них суд продлил меру пресечения с правом внесения залога в 288 тыс. гривен (свыше 750 тыс. рублей).
Еще одного фигуранта дела, несовершеннолетнего сына бывшего полицейского, суд освободил из-под домашнего ареста под личное обязательство.
В мае этого года пьяные полицейские устроили стрельбу по пустым банкам из табельного оружия. Одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который играл на детской площадке. Мальчик скончался в районной больнице.
Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по статьям «хулиганство» и «убийство по неосторожности».