Трое подозреваемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе останутся под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд, сообщает 2 января Офис генпрокурора Украины

Подозреваемыми по этому делу проходят двое экс-полицейских и их приятель.

Двум из них суд продлил меру пресечения с правом внесения залога в 288 тыс. гривен (свыше 750 тыс. рублей).

Еще одного фигуранта дела, несовершеннолетнего сына бывшего полицейского, суд освободил из-под домашнего ареста под личное обязательство.

Омерзительная пятерка: самые-самые преступления 2019 года © Андрей Лубенский

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по статьям «хулиганство» и «убийство по неосторожности».