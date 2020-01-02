Четырех следователей Госбюро расследований (ГБР) вызвали в Печерский суд Киева для допроса по факту утечки закрытой информации о расследованиях ГБР. Об этом 2 января на брифинге под стенами ГБР, трансляцию которого вел телеканал «Прямой», рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань

В суде рассматривается дело по иску юриста Андрея Портнова к Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Повестки сотрудникам ГБР суд почему-то поручил вручить адвокату Голованю. Однако сделать это у него не получилось.

«Короткий результат такой: из четырех следователей трое оказались в отпуске, а один, как мне передали в канцелярии сотрудницы, не пожелавшие представиться, господин Роженко сказал, что он занят, и выходить получать повестку в Печерский суд у него, я так понял, то ли нет времени, то ли не желает, мне это трудно сейчас оценить», — рассказал Головань.

Очередная измена Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Головань добавил, что если ему не удастся передать повестки, то он будет ходатайствовать о принудительном приводе в суд.