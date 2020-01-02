В суде рассматривается дело по иску юриста Андрея Портнова к Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Повестки сотрудникам ГБР суд почему-то поручил вручить адвокату Голованю. Однако сделать это у него не получилось.
«Короткий результат такой: из четырех следователей трое оказались в отпуске, а один, как мне передали в канцелярии сотрудницы, не пожелавшие представиться, господин Роженко сказал, что он занят, и выходить получать повестку в Печерский суд у него, я так понял, то ли нет времени, то ли не желает, мне это трудно сейчас оценить», — рассказал Головань.
По его словам, в пятницу, 3 января, он сделает еще одну попытку, вручить повестки следователям ГБР.
Головань добавил, что если ему не удастся передать повестки, то он будет ходатайствовать о принудительном приводе в суд.