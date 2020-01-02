Их конфликт начался с того, напомнил эксперт, что Зеленского задело выступление Тимошенко по вопросу земельного рынка, он в саркастической манере раскрыл переговоры с ней по кадровым вопросам, не ожидая, что Тимошенко ответит ему не менее остро и ядовито.
«До этого было много слухов о премьерстве Тимошенко. Но я и тогда мало в это верил, и после того, что случилось — нет. Зеленский не воспринимает как своих партнеров людей, с которыми у него нет личного доверия», — пояснил Фесенко.
Кроме того, добавил политолог, та же земельная реформа является принципиальным вопросам и для Зеленского, и для Тимошенко, которая ради этого даже пошла на тактическое партнерство с «Оппозиционной платформой-За жизнь».
Если до этого Тимошенко не критиковала Зеленского напрямую, высказываясь в основном, против действий правительства, то теперь она ушла в прямую оппозицию, что было предсказуемо, резюмировал специалист.