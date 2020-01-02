Было понятно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рано или поздно уйдет в оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как оба политика слишком разные. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в недавнем интервью Ukrlife.TV

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«До этого было много слухов о премьерстве Тимошенко. Но я и тогда мало в это верил, и после того, что случилось — нет. Зеленский не воспринимает как своих партнеров людей, с которыми у него нет личного доверия», — пояснил Фесенко.

Кроме того, добавил политолог, та же земельная реформа является принципиальным вопросам и для Зеленского, и для Тимошенко, которая ради этого даже пошла на тактическое партнерство с «Оппозиционной платформой-За жизнь».

Если до этого Тимошенко не критиковала Зеленского напрямую, высказываясь в основном, против действий правительства, то теперь она ушла в прямую оппозицию, что было предсказуемо, резюмировал специалист.