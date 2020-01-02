Сотрудники сайта Sputnik Эстония с первого дня нового года прекратили трудовые отношения с редакцией и перешли на чрезвычайный режим работы, сообщает Sputnik

Поводом для этого стали угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

На главной странице вместо новых статей теперь работает счетчик с фразой: «Нас заставляют не говорить то, о чем другие молчат».

В колонке справа публикуются заголовки «нежелательных» для властей Эстонии новостей. В том числе о чрезмерных тратах Эстонии на оборону и о реальной безработице в этой стране.

По словам шеф-редактора сайта Елены Черышевой, разрыв трудовых отношений не означает, что сайт прекратит работу.

«Сайт продолжит работу в полном объеме, однако на то, чтобы организовать это таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, нам потребуется некоторое время. Естественно, мы постараемся восстановить работу максимально быстро», — рассказала Черышева.

Захарова: Компетентные органы ЕС должны ответить эстонским властям в деле о Sputnik © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Кирилл Вышинский запустил флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом флэшмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано «Got You Covered!» («Положись на нас!») и желтая жилетка.

К флешмобу присоединились гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны сообщения о возможности возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.