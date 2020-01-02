Бизнесмен Игорь Коломойский, ведя войну с Западом, хочет тем не менее подружиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Вашингтон надавил на МВФ и прекратил против него расследование по целому ряду обвинений. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Коломойский и Зеленский не готовы к разрыву, но и не готовы идти на уступки – Фесенко © пресс-служба президента Украины/РИА Новости Владимир Зеленский будут постепенно отдаляться друг от друга, однако Коломойский может уйти, громко хлопнув дверью, сделав нечто такое, что будет явно противоречить интересам Зеленского.

В частности, указал эксперт, ходят слухи о том, что Коломойский может запустить новый политический проект во главе с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Александром Дубинским.

«Дубинский якобы тоже хочет создать свою партию и повторить опыт Анатолия Шария, который из журналиста и блогера стал крупным общественно-политическим деятелем. Он парень талантливый», — считает Фесенко.

Зеленский и Коломойский пока еще не готовы к разрыву, но при этом они не готовы идти на компромисс по ряду стратегических вопросов, в частности, по делу «ПриватБанка», добавил политолог.