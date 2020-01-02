По его мнению, что олигарх и президент Владимир Зеленский будут постепенно отдаляться друг от друга, однако Коломойский может уйти, громко хлопнув дверью, сделав нечто такое, что будет явно противоречить интересам Зеленского.
В частности, указал эксперт, ходят слухи о том, что Коломойский может запустить новый политический проект во главе с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Александром Дубинским.
«Дубинский якобы тоже хочет создать свою партию и повторить опыт Анатолия Шария, который из журналиста и блогера стал крупным общественно-политическим деятелем. Он парень талантливый», — считает Фесенко.
Зеленский и Коломойский пока еще не готовы к разрыву, но при этом они не готовы идти на компромисс по ряду стратегических вопросов, в частности, по делу «ПриватБанка», добавил политолог.