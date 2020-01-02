Жалоба бывшей политзаключенной Дарьи Мастикашевой уже рассматривается в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 2 января со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости

Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в госизмене, получила свободу после обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса.

После освобождения она заявила, что будет через ЕСПЧ признания незаконным решения украинского суда.

«Мы можем подтвердить, что в сентябре 2017 года г-жа Мастикашева подала жалобу в Суд против Украины относительно обвинений в отношении ее ареста и задержания. Этот иск в настоящее время находится на рассмотрении», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы ЕСПЧ.

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Чтобы выйти на волю, Дарье Мастикашевой пришлось признать свою вину.

В обвинительном акте по делу говорилось, что ею был совершен ряд «действий, которые сами по себе не составляют общественной опасности, но по совокупности определённых признаков могут быть похожими на действия, направленные на подготовку террористического акта или диверсии».