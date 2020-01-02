Коломойский, по его словам, готов отказаться от самого возврата банка, довольствуясь лишь компенсацией, однако учитывая проблемы страны с наполняемостью бюджета, против этого выступают внешние партнеры Украины.
«Другой компромиссный вариант — чтобы отказались от претензий к фирмам и структурам Коломойского. Потому что там долги большие перед «ПриватБанком» по кредитам. Но и Вашингтон, и Брюссель опять-таки против этого», — пояснил Фесенко.
Коломойский, продолжил эксперт, ведя войну с Западом, хочет тем не менее подружиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Вашингтон надавил на МВФ и прекратил против него расследование по целому ряду обвинений.
Политолог прогнозирует, что олигарх и президент формально оставаясь партнерами, по факту будут постепенно отдаляться друг от друга, а Коломойскому будут идти на уступки в тактическом плане.
Другое дело, насколько сам олигарх готов соблюдать эти правила, так как он может уйти, громко хлопнув дверью, сделав нечто такое, что будет явно противоречить интересам Зеленского, заключил специалист.