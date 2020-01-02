Журналист Виталий Теплов: В школе Коломойский был обычным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами
Журналист Виталий Теплов: В школе Коломойский был обычным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами
© Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк
Коломойский, по его словам, готов отказаться от самого возврата банка, довольствуясь лишь компенсацией, однако учитывая проблемы страны с наполняемостью бюджета, против этого выступают внешние партнеры Украины.

«Другой компромиссный вариант — чтобы отказались от претензий к фирмам и структурам Коломойского. Потому что там долги большие перед «ПриватБанком» по кредитам. Но и Вашингтон, и Брюссель опять-таки против этого», — пояснил Фесенко.

Коломойский, продолжил эксперт, ведя войну с Западом, хочет тем не менее подружиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Вашингтон надавил на МВФ и прекратил против него расследование по целому ряду обвинений.

Политолог прогнозирует, что олигарх и президент формально оставаясь партнерами, по факту будут постепенно отдаляться друг от друга, а Коломойскому будут идти на уступки в тактическом плане.  

Другое дело, насколько сам олигарх готов соблюдать эти правила, так как он может уйти, громко хлопнув дверью, сделав нечто такое, что будет явно противоречить интересам Зеленского, заключил специалист.

 