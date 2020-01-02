Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский пока еще не готовы к разрыву. При этом они не готовы идти на компромисс по ряду стратегических вопросов, в частности, по делу «ПриватБанка». Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Журналист Виталий Теплов: В школе Коломойский был обычным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«Другой компромиссный вариант — чтобы отказались от претензий к фирмам и структурам Коломойского. Потому что там долги большие перед «ПриватБанком» по кредитам. Но и Вашингтон, и Брюссель опять-таки против этого», — пояснил Фесенко.

Коломойский, продолжил эксперт, ведя войну с Западом, хочет тем не менее подружиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Вашингтон надавил на МВФ и прекратил против него расследование по целому ряду обвинений.

Политолог прогнозирует, что олигарх и президент формально оставаясь партнерами, по факту будут постепенно отдаляться друг от друга, а Коломойскому будут идти на уступки в тактическом плане.

Другое дело, насколько сам олигарх готов соблюдать эти правила, так как он может уйти, громко хлопнув дверью, сделав нечто такое, что будет явно противоречить интересам Зеленского, заключил специалист.