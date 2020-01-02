Зеленский, по его мнению, пока еще не сумел для себя понять, в чем стоит участвовать, а в чем не стоит участвовать, в чем стоит взять на себя ответственность, а в чем ответственность должны взять правительство или Верховная Рада.
«Это вещи совершенно естественные, которые должны были бы избавить его от бесконечных ошибок, которые влияют, в том числе, на его рейтинг. Говорят: вот, каналы Медведчука гробят рейтинг Зеленского. Да не каналы гробят его рейтинг, гробит сам Владимир Александрович», — подчеркнул Погребинский.
Если говорить о том же рынке земли, привел пример эксперт, то Зеленскому не нужно было специально давать интервью и убеждать, что эта затея окажется успешной, так как он берет на себя ответственность за то, что не может контролировать.
Зеленский, в отличие от предыдущих президентов Порошенко или Януковича не занимается зарабатыванием денег, находясь у власти, но своими необдуманными действиями он все равно приобретает все больше и больше врагов.