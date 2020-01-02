Президент Украины Владимир Зеленский сам делает шаги, которые приводят к падению его рейтинга, в частности, ввязавшись в историю с необходимостью открытия рынка земли. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью телеканалу NewsOne

Погребинский рассказал, какая именно Украина была бы для него идеальной © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Это вещи совершенно естественные, которые должны были бы избавить его от бесконечных ошибок, которые влияют, в том числе, на его рейтинг. Говорят: вот, каналы Медведчука гробят рейтинг Зеленского. Да не каналы гробят его рейтинг, гробит сам Владимир Александрович», — подчеркнул Погребинский.

Если говорить о том же рынке земли, привел пример эксперт, то Зеленскому не нужно было специально давать интервью и убеждать, что эта затея окажется успешной, так как он берет на себя ответственность за то, что не может контролировать.

Зеленский, в отличие от предыдущих президентов Порошенко или Януковича не занимается зарабатыванием денег, находясь у власти, но своими необдуманными действиями он все равно приобретает все больше и больше врагов.