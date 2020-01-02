Нынешнее украинское правительство напоминает правительство российского премьера 90х Егора Гайдара, состоявшее из сторонников либеральных реформ, которые запустили массовую приватизацию, а затем были вынуждены уйти в отставку. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Фесенко: «Результативные контакты Ермака и Козака внушают оптимизм» © Facebook Владимира Фесенко Виктор Черномырдин, и та же самая судьба может ожидать Кабмин Алексея Гончарука.

«Если это новое и неопытное правительство не справится с возложенными на него обязанностями, не обеспечат ускоренный экономический рост и привлечение иностранных инвестиций, думаю, президент долго ждать не будет», — подчеркнул Фесенко.

Если раньше главной идеологией президентства Владимира Зеленского было заменить старых коррумпированных политиков новыми лицами, добавил политолог, то теперь в этих новых лицах разочаровалось не только общество, но и сам глава государства.