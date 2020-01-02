В результате, продолжил эксперт, на смену либерально настроенному Гайдару пришел крепкий хозяйственник Виктор Черномырдин, и та же самая судьба может ожидать Кабмин Алексея Гончарука.
«Если это новое и неопытное правительство не справится с возложенными на него обязанностями, не обеспечат ускоренный экономический рост и привлечение иностранных инвестиций, думаю, президент долго ждать не будет», — подчеркнул Фесенко.
Если раньше главной идеологией президентства Владимира Зеленского было заменить старых коррумпированных политиков новыми лицами, добавил политолог, то теперь в этих новых лицах разочаровалось не только общество, но и сам глава государства.