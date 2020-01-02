Демократы заявляют, что Трамп задерживал военную помощь Киеву, якобы требуя взамен от Зеленского расследовать дела против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах на Украине.
По его прогнозу, и демократы, и республиканцы в канун президентских выборов и дальше будут использовать украинский фактор в борьбе с оппонентами, бросая его друг другу как горячую картошку.
«Ничего хорошего в этом нет. Это означает, что Зеленский не сможет рассчитывать на нормальные отношения с США еще год. С ним даже британский премьер Борис Джонсон отказался встречаться», — привел пример Молчанов.
Зеленский, считает эксперт, на словах будет демонстрировать удаленность от внутриполитической борьбы в США, но по факту компромат на Байдена уже лежит в Белом доме.