Учитывая, что президенту США Дональду Трампу пытаются объявить импичмент после разговора с Владимиром Зеленским, он вряд ли согласиться еще раз встретится с украинским лидером. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

Баширов рассказал, как Трамп перехитрил своих оппонентов в вопросе санкций против РФ © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк Джо Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах на Украине.

По его прогнозу, и демократы, и республиканцы в канун президентских выборов и дальше будут использовать украинский фактор в борьбе с оппонентами, бросая его друг другу как горячую картошку.

«Ничего хорошего в этом нет. Это означает, что Зеленский не сможет рассчитывать на нормальные отношения с США еще год. С ним даже британский премьер Борис Джонсон отказался встречаться», — привел пример Молчанов.

Зеленский, считает эксперт, на словах будет демонстрировать удаленность от внутриполитической борьбы в США, но по факту компромат на Байдена уже лежит в Белом доме.