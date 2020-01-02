Первый сценарий развития ситуации в Донбассе будет носить инерционный характер, когда не будет никакого прорывного результата, кроме обменов пленными, снижения обстрелов и периодических разведений сил на отдельных участках. Об этом говорится в материале издания «Страна UA» от 1 января

«Завтра Украина капитулирует»: Корнилов назвал сценарии развития конфликта в Донбассе © Владимир Трефилов Петра Порошенко, будет заморожен.

Второй сценарий состоит в том, что Киев выполнит Минские соглашения в части выборов и особого статуса Донбасса до получения участка границы с Россией, что приведет к укреплению внутренней оппозиции.

«Решающим станет внешний фактор: что Москва сможет предложить Украине по другим направлениям и какой на это будет реакция Запада», — говорится в сообщении.

Исходя из третьего сценария, говорится в статье, Россия пойдет на уступки в части отдельных пунктов Минских соглашений, которые являются для Москвы довольно серьезным сдерживающим фактором.

Четвертый сценарий — «компромиссный», когда Решение проблем с границей, по мнению журналистов, можно достичь по формуле «ни вашим, ни нашим», которую уже озвучивал временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор.

Указывается, что одну из самых важный ролей будет играть позиция Вашингтона. Если они утвердят компромиссный вариант, то, скорее всего, «партия войны» в Киеве не станет бунтовать.

И последний, пятый, сценарий — военное обострение. Авторы статьи называют его маловероятным, но он имеет некоторые шансы осуществиться при попытке прийти к компромиссу.