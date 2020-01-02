Депутат Госдумы Наталья Поклонская высмеяла заявления украинского режиссера Олега Сенцова о его желании гулять по проспекту, которому было бы присвоено имя идеолога украинского национализма Степаны Бандеры. Об этом она написала 2 января в посте на своей странице в ВК

День в истории. 15 октября: ликвидирован Степан Бандера © 24tv.ua | 24tv.ua | Перейти в фотобанк

«И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму и назвать ее в честь Бандеры», — написала парламентарий.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов времен Великой Отечественной войны, чье боевое крыло УПА запрещено в России. На счету ОУН-УПА, которая сотрудничала с нацистами, множество преступлений.

Экс-глава Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус борцов за независимость. Москва такое решение осудила, заявив, что Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешили делу и убили тысячи гражданских лиц.