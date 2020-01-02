Ранее в своем поздравлении Зеленский подчеркнул, что для него нет разницы между «ватником» и «бандеровцем», поскольку все они являются жителями Украины, которой необходимо постоянно ощущать свое единство.
«Я не имею претензий к Зеленскому. Он — концентрированная отрыжка советской эпохи», — написал Дроздов.
По его словам, украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево. Ведущий назвал президента Украины врагом государства и добавил, что полезно знать, какое убожество возглавляет страну.
Он также прокомментировал слова главы об идентичности, назвав Зеленского товарищем Винегретом, человеком без национальной, мировоззренческой и исторической идентичности.
По мнению политолога Энрике Менендеса, к Дроздову, который неоднократно выступал с откровенно нацистскими заявлениями, нужно относиться как к провокатору, который питается ненавистью и представляет точку зрения агрессивного меньшинства.