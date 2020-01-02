Львовский тележурналист Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook 1 января, комментируя новогоднее обращение главы государства к обществу

Почему журналист Дроздов не сменил свою русскую фамилию? - Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я не имею претензий к Зеленскому. Он — концентрированная отрыжка советской эпохи», — написал Дроздов.

По его словам, украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево. Ведущий назвал президента Украины врагом государства и добавил, что полезно знать, какое убожество возглавляет страну.

Он также прокомментировал слова главы об идентичности, назвав Зеленского товарищем Винегретом, человеком без национальной, мировоззренческой и исторической идентичности.

По мнению политолога Энрике Менендеса, к Дроздову, который неоднократно выступал с откровенно нацистскими заявлениями, нужно относиться как к провокатору, который питается ненавистью и представляет точку зрения агрессивного меньшинства.