Почему журналист Дроздов не сменил свою русскую фамилию? - Корнилов
Почему журналист Дроздов не сменил свою русскую фамилию? - Корнилов
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Ранее в своем поздравлении Зеленский подчеркнул,  что для него нет разницы между «ватником» и «бандеровцем», поскольку все они являются жителями Украины, которой необходимо постоянно ощущать свое единство.

«Я не имею претензий к Зеленскому. Он — концентрированная отрыжка советской эпохи», — написал Дроздов.

По его словам, украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево. Ведущий назвал президента Украины врагом государства и добавил, что полезно знать, какое убожество возглавляет страну.

Он также прокомментировал слова главы об идентичности, назвав Зеленского товарищем Винегретом, человеком без национальной, мировоззренческой и исторической идентичности.

По мнению политолога Энрике Менендеса, к Дроздову, который неоднократно выступал с откровенно нацистскими заявлениями, нужно относиться как к провокатору, который питается ненавистью и представляет точку зрения агрессивного меньшинства.

 