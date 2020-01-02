«Нафтогаз» не в восторге от того, что компанию включили в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского голубого топлива. Но это было элементом компромисса со стороны Украины. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве 1 января

Газовые контракты стали концом проекта Украины как «Анти-России» — Землянский © Facebook, Валентин Землянский

По его словам, «Газпром», зная о данной ситуации, не был готов брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, из-за чего риски пришлось взять на себя «Нафтогазу», который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — добавил Коболев.

Москва и Киев 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита был переход Украины на европейские правила, в связи с чем для управления газотранспортной системой было решено создать отдельную компанию-оператора.

После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от «Нафтогаза». В среду Коболев заявил, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.

По мнению эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского «Нафтогаз» все равно продолжит контролировать транзит голубого топлива на Украине, так как по букве закона никто не запрещал сохранять этот контроль.