Ленинская национальная политика, по которой советским республикам предоставляли максимальный суверенитет, действительно стала миной замедленного действия для СССР. Но в то время эту политику вряд ли можно было строить по-другому. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Те вроде бы получали пусть половинчатый, но все же суверенитет. Политика национализации, которую проводили большевики уже при Сталине, тоже была уступкой национальным элитам. Потом эту уступку у них забрали, но назад не отыграли», — пояснил Ищенко.

По его мнению, Ленин не собирался взрывать СССР спустя 50-70 лет после его образования, но созданная им система оказалась нежизнеспособной именно с точки зрения национальных отношений.

Политолог добавил, что эта система работала только в кризисных ситуациях вроде Великой Отечественной войны, когда надо было сплотиться в борьбе против общего врага, но когда обстановка в стране становилась лучше, противоречия вспыхивали с новой силой.