Большевики, продолжил эксперт, выиграли в битве за власть именно потому, что пошли на уступку национальным элитам, снизив сопротивление противников советской власти на национальных окраинах.
«Те вроде бы получали пусть половинчатый, но все же суверенитет. Политика национализации, которую проводили большевики уже при Сталине, тоже была уступкой национальным элитам. Потом эту уступку у них забрали, но назад не отыграли», — пояснил Ищенко.
По его мнению, Ленин не собирался взрывать СССР спустя 50-70 лет после его образования, но созданная им система оказалась нежизнеспособной именно с точки зрения национальных отношений.
Политолог добавил, что эта система работала только в кризисных ситуациях вроде Великой Отечественной войны, когда надо было сплотиться в борьбе против общего врага, но когда обстановка в стране становилась лучше, противоречия вспыхивали с новой силой.