Известный среди украинских радикалов блогер, который пишет под ником «Боцман», сильно оскорбился новогодней открыткой, которую получил в турецком отеле. Он сообщил об этом 1 января на своей странице в Facebook

Участники марша в вышиванках отдыхают в Москве и забывают украинский язык © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Некоторые украинские блогеры и общественные деятели любят устраивать подобные скандалы, заявляя о своем неприятии всего, что связано с Советским Союзом или с Россией.

В частности проживающая во Франции писательница Ирена Карпа устроила скандал из-за того, что ее восьмилетнюю дочь на одном занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподавательница заявила, что русские и украинцы — «одно и то же».

А журналист Роман Кулик обиделся на знакомую ему супружескую пару, которая сначала участвовала в марше вышиванок, а затем поехала отдыхать в Москву и положительно отзывалась о ней на русском языке.