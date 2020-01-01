«Турецкий отель поздравил с Новым годом советской открыткой. Я знал, что поездка к копченым была ошибкой», — написал блогер.
Некоторые украинские блогеры и общественные деятели любят устраивать подобные скандалы, заявляя о своем неприятии всего, что связано с Советским Союзом или с Россией.
В частности проживающая во Франции писательница Ирена Карпа устроила скандал из-за того, что ее восьмилетнюю дочь на одном занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподавательница заявила, что русские и украинцы — «одно и то же».
А журналист Роман Кулик обиделся на знакомую ему супружескую пару, которая сначала участвовала в марше вышиванок, а затем поехала отдыхать в Москву и положительно отзывалась о ней на русском языке.