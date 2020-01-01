Ранее в своем поздравлении Зеленский подчеркнул, что для него нет разницы между «ватником» и «бандеровцем», поскольку все они являются жителями Украины, которой необходимо постоянно ощущать свое единство.
«Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык — он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции», — сказал Томенко.
Политолог Владимир Воля при этом считает, что в текущем десятилетии оформится конец правых партий на Украине, поскольку украинское общество разочаровалось во всех их идеях, и не проголосует за них, какими бы активными они ни были.