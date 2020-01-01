Экс-депутат Верховной Рады и бывший вице-премьер Украины Николай Томенко считает, что «малороссы» или «ватники» (так пренебрежительно называют на Украине сторонников дружбы с Россией – ред.) не могут быть гражданами страны. Он написал об этом 1 января на своей странице в Facebook в ответ на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского

На Украине начинает формироваться «надднепрянский» национализм – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык — он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции», — сказал Томенко.

Политолог Владимир Воля при этом считает, что в текущем десятилетии оформится конец правых партий на Украине, поскольку украинское общество разочаровалось во всех их идеях, и не проголосует за них, какими бы активными они ни были.