Следователи, занимавшиеся делом бойцов украинского спецподразделения «Беркут», угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать своих коллег. Об этом 1 января рассказал вернувшийся из украинского плена в результате обмена с Донбассом бывший боец ведомства Сергей Тамтура во время общения с журналистами

Боевик Майдана на допросе рассказал, как из его карабина расстреливали «Беркут» — видео © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Следователь приходил без адвоката, что является существенным нарушением, и давал сам подсказки, что нужно сказать, чтобы на следующем судебном заседании получить домашний арест, чтобы они могли притянуть к ответственности других ребят», — пояснил Тамтура.

Бывший боец «Беркута» заявил, что следователи также спекулировали темой семьи и любимых людей, давя на то, что при пожизненных сроках пленные никогда их не увидят.

С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы. За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.

После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.