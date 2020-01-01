По его словам, вначале беркутовцев содержали в одиночных камерах изолятора СБУ, куда приходили следователи и, угрожая нам сроком до пожизненного, пытались принудить нас оклеветать себя и своих товарищей, но бойцы от этого отказались, вытерпев все тяготы и лишения.
«Следователь приходил без адвоката, что является существенным нарушением, и давал сам подсказки, что нужно сказать, чтобы на следующем судебном заседании получить домашний арест, чтобы они могли притянуть к ответственности других ребят», — пояснил Тамтура.
Бывший боец «Беркута» заявил, что следователи также спекулировали темой семьи и любимых людей, давя на то, что при пожизненных сроках пленные никогда их не увидят.
С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы. За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.
После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.