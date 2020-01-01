По ее словам, Плутон карты Украины находится в квадрате к Луне, и Плутон, как бог подземного мира, символизирует постоянную трансформацию, постоянную смену власти и вечный Майдан, являя собой неимоверно тяжёлый аспект для народа Украины.
«Нестабильность государственной структуры, желание эпатировать, сделать по-своему, "хай гирше, абы инше" — тоже записаны в карте. Не зря некоторые астрологи пытаются привязать карту государства к другой дате. Фатальность и неудачность этого гороскопа очевидна», — указала Мурзина.
Все сложные точки карты Украины были активированы затмением в ноябре 2013 года, как раз перед началом последнего Майдана, продолжила астролог, а в последующие годы произошло ещё несколько ударов.
«Если бы это была карта человека, а не государства, то можно было бы предположить, что этот человек перенес несколько тяжелейших ударов судьбы», — считает собеседница издания.
Этот «человек», рассуждает специалист, перенес личные болезни, расставания с близкими людьми, потерю финансового благополучия, потерю способности радоваться жизни, травмы и одиночество.