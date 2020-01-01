В последний день уходящего года в Кропивницком (бывший Кировоград) произошла гибель бывшего участника войны в Донбассе, который погиб от взрыва гранаты. Об этом 1 января этом сообщает местное издание «Город»

Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке - пострадал мужчина © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Когда Мужчина, находясь под действием алкогольных напитков, решил похвастаться своей находкой, произошел взрыв. В результате ветеран погиб, а его жена с ранением головы попала в реанимацию.

Журналисты также отмечают, что мужчина служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в 2015 — 2016 годах.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, адаптацией участников боевых действий никто не занимается и заниматься не будет, потому что это долго и дорого, а к власти на Украине пришли временщики.