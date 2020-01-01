Трагедия произошла около 10 часов утра в частном доме на Андреевской улице, где военный пенсионер проживал с женой. Предварительно установлено, что он привез гранату РГД-5 из зоны боевых действий и хранил ее дома.
Когда Мужчина, находясь под действием алкогольных напитков, решил похвастаться своей находкой, произошел взрыв. В результате ветеран погиб, а его жена с ранением головы попала в реанимацию.
Журналисты также отмечают, что мужчина служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в 2015 — 2016 годах.
По мнению адвоката Татьяны Монтян, адаптацией участников боевых действий никто не занимается и заниматься не будет, потому что это долго и дорого, а к власти на Украине пришли временщики.