Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское, которое располагается у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 1 января сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко журналистам

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Разведка установила, продолжил Филипоненко, что командиру этой бригады поставлена задача провести провокационные обстрелы территории республики для провоцирования ответного огня подразделений ЛНР, дабы обвинить их в нарушении перемирия.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен, что остановить войну в Донбассе не представляется возможным до тех пор, пока военнослужащие с обеих сторон конфликта будут видеть друг друга в прицел.