По его сведениям, в Луганском выявлены две боевые машины пехоты (БМП) и зенитная установка из состава 59-й бригады ВС Украины, размещенные во дворах жилых домов.
Разведка установила, продолжил Филипоненко, что командиру этой бригады поставлена задача провести провокационные обстрелы территории республики для провоцирования ответного огня подразделений ЛНР, дабы обвинить их в нарушении перемирия.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен, что остановить войну в Донбассе не представляется возможным до тех пор, пока военнослужащие с обеих сторон конфликта будут видеть друг друга в прицел.