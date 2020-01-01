В новогоднем поздравлении, с которым украинское правительство обратилось к гражданам, отсутствовали глава МИД Вадим Пристайко и глава МВД Арсен Аваков. Видеозапись выступления размещена в YouTube 1 января

Свидетели по резонансным делам дают показания против Авакова — Царев © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук отметил, что в 2019 году украинские граждане сделали сложный, но очень правильный выбор.

«Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой», — сказал он в поздравлении.

Политолог Руслан Бортник прогнозирует, что в 2020 году за власть в стране будут бороться три устойчивые группы: президент и его команда, внутренние украинские олигархи, а также внешние игроки в лице Виктора Пинчука.

По его мнению, это противостояние, выльется в серьезные кадровые перестановки в силовых структурах (включая СБУ и Генпрокуратуру) и приведет к отставке отдельных членов правительства.