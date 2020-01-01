Минимальная зарплата в Украине с 1 января повысилась до 4723 гривен (12,3 тыс. рублей), а прожиточный минимум – до 2027 (5,3 тыс. рублей). Это следует из закона о государственном бюджете на 2020 год, который вступил в силу в среду

Гаврилечко: «Денег на перепись населения в бюджете не наблюдается» © Facebook/Александр Петрачков

Кроме того, прожиточный минимум с 1 января 2020 года составляет 2027 грн. Для детей в возрасте до шести лет он составляет 1179 грн; для детей от шести до 18 лет — 2218 грн; для трудоспособных лиц — 2102 грн; для лиц, утративших трудоспособность — 1638 грн.

По мнению экономиста Александра Охрименко, несмотря на все заявления о том, что надо уходить от недостатков, бюджет на 2020 год повторяет бюджеты 2019, 2018, 2017 годов, когда власти сначала посчитали, что хотят потратить, и только потом начали думать, где взять деньги.