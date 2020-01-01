На Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые штрафы за вождение в нетрезвом виде, а также уголовная ответственность за повторное вождение в таком состоянии

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Кроме того, согласно статье, ответственность наступает при отказе водителя от прохождения медосмотра для подтверждения состояния опьянения. Также ответственность наступает в случае передачи вождения лицу в состоянии опьянения.

Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу).

Согласно документу, управление транспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. гривен до 34 (от 717 до 1,4 тыс. долларов по текущему курсу) с лишением прав на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно, будут наказываться штрафом в 51 тысячу гривен (2,2 тысячи долларов) с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.