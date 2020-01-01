Bulgargaz EAD и ООО «Газпром экспорт» в соответствии с подписанным дополнительным соглашением с 1 января 2020 года меняют точку приема-сдачи голубого топлива с румынской границы на пункт на турецкой границе в точке «Странджа 2/ Малкочлар». Об этом 1 января сообщает пресс-служба болгарского газового дистрибутора

«Пока США будет бороться со вторым потоком, Россия начнет строить третий» — Землянский © Facebook/Валентин Землянский

Эту экономию потребители уже почувствуют в ценах на газ в I квартале 2020 года, обещает Bulgargaz. По оценке министерства энергетики Болгарии, экономия для потребителей составит 5%.

Две нитки газопровода «Турецкий поток» через Черное море (по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая) уже полностью построены и готовы к работе. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

По мнению эксперта по газу Валентина Землянского, Болгария сегодня пытается использовать Турецкий поток», чтобы реабилитироваться с историей вокруг сорванного строительства еще одного газопровода «Южный поток».