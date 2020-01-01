Ранее газ в Болгарию шел через Украину, Молдавию и Румынию. От смены пункта доставки Bulgargaz ожидает сэкономить сумму, равную примерно $46 млн: 43,5 на транзите через Румынию, а еще 2,6 млн левов — на за счет меньшего расстояния транспортировки по самой Болгарии.
Эту экономию потребители уже почувствуют в ценах на газ в I квартале 2020 года, обещает Bulgargaz. По оценке министерства энергетики Болгарии, экономия для потребителей составит 5%.
Две нитки газопровода «Турецкий поток» через Черное море (по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая) уже полностью построены и готовы к работе. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.
По мнению эксперта по газу Валентина Землянского, Болгария сегодня пытается использовать Турецкий поток», чтобы реабилитироваться с историей вокруг сорванного строительства еще одного газопровода «Южный поток».