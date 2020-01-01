Главным итогом общественно-политической жизни Украины в последние 10 лет стало пробуждение так называемой «надднепрянской Украины» и формирование «надднепрянского» национализма. Об этом рассказал политолог Владимир Воля в недавнем интервью Ukrlife.TV

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Если раньше, по его мнению, утверждалось, что в стране существует Донбасс и Юг, а настоящими украинцами являются жители Галиции и бандеровцы, навязывая эти ярлыки «надднепрянцам», то теперь ситуация изменилась коренным образом.

И голосование за Владимира Зеленского на президентских выборах как раз показало, добавил Воля, что Донбасс и Галиция являются всего лишь окраинами страны, а некая забытая «Надднепрянщина» начинает формулировать свои политические интересы.