«Надднепрянщина в широком смысле — от Винницы, Житомира и Полтавы до Харькова и Днепропетровска. Отличный, от исторического национализма Западной Украины, связанного с Бандерой», — пояснил эксперт.
Если раньше, по его мнению, утверждалось, что в стране существует Донбасс и Юг, а настоящими украинцами являются жители Галиции и бандеровцы, навязывая эти ярлыки «надднепрянцам», то теперь ситуация изменилась коренным образом.
И голосование за Владимира Зеленского на президентских выборах как раз показало, добавил Воля, что Донбасс и Галиция являются всего лишь окраинами страны, а некая забытая «Надднепрянщина» начинает формулировать свои политические интересы.