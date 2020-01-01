В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский попытается завершить строительство своей вертикали власти, сохранить поддержку общества и провести изменения в социально-экономической сфере. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

Зеленскому невыгодно распускать Раду. Будет только хуже – Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

«Мы уже видели начало этих процессов. Данилюк ушел с поста секретаря СНБО, замминистры, губернаторы. Депутаты, которых исключали из фракции», — привел пример Бортник.

По его мнению, в следующем году в политической системе за власть будут бороться три устойчивые группы: президент и его команда, внутренние украинские олигархи, а также внешние игроки в лице Виктора Пинчука.

Это противостояние, прогнозирует политолог, выльется в серьезные кадровые перестановки в силовых структурах (включая СБУ и Генпрокуратуру), приведет к отставке отдельных членов правительства и, хотя это маловероятно, к увольнению всего Кабмина и роспуску Верховной Рады.