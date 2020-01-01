С одной стороны, продолжил эксперт, Зеленский должен будет завершить комплектацию управленческой системы новыми кадрами, а с другой — будет происходить отток кадров, работавших еще при предыдущей власти.
«Мы уже видели начало этих процессов. Данилюк ушел с поста секретаря СНБО, замминистры, губернаторы. Депутаты, которых исключали из фракции», — привел пример Бортник.
По его мнению, в следующем году в политической системе за власть будут бороться три устойчивые группы: президент и его команда, внутренние украинские олигархи, а также внешние игроки в лице Виктора Пинчука.
Это противостояние, прогнозирует политолог, выльется в серьезные кадровые перестановки в силовых структурах (включая СБУ и Генпрокуратуру), приведет к отставке отдельных членов правительства и, хотя это маловероятно, к увольнению всего Кабмина и роспуску Верховной Рады.