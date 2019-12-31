«Оператор ГТС Украины» заключил со словацкой компанией Eustream договор о взаимодействии с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны по европейским правилам. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба компании

«Нафтогаз» и Словакия. СМИ объяснили, почему транзитный контракт никак не могут подписать © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из РФв европейские страны с 1 января 2020 года», — сказано в сообщении.

Через Словакию идет значительная часть российского газа, поставляемого в Европу по украинскому маршруту.

При этом ранее сообщалось о проблемах с подписанием договора, так как Словакия якобы отказывалась принимать газ в пункте Капушаны.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, приветствуя ночью подписание Россией и Украиной пакета документов для продолжения транзита газа, отдельно отметил, что Киеву удалось достичь соглашения со Словакией.