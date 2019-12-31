«Средства поступили на счета "Нафтогаза", находятся на этих счетах. "Нафтогаз" с нашим акционером, то есть с правительством, в ближайшее время будет проводить обсуждения, каким образом эта сумма может тратиться», — сказал он.
Коболев при этом обратил внимание, что компания не оплачивала налоги с этой суммы.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, все эти договоренности для «Газпрома» стали лишь «отступлением, а не катастрофой», так как на данный момент российская компания выиграла себе время и в перспективе сможет переиграть все в свою пользу.