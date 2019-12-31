«Нафтогаз» и правительство Украины в ближайшее время обсудят, как потратить полученные от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража 2,9 миллиарда долларов. Об этом 31 декабря заявил глава украинской компании Андрей Коболев на пресс-конференции

Любая российская компания сможет поставлять газ на Украину с 1 января – Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Коболев при этом обратил внимание, что компания не оплачивала налоги с этой суммы.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, все эти договоренности для «Газпрома» стали лишь «отступлением, а не катастрофой», так как на данный момент российская компания выиграла себе время и в перспективе сможет переиграть все в свою пользу.