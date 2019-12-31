Освобожденная в рамках обмена пленными чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева намерена через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) добиваться признания незаконным решения украинского суда по ее обвинению в госизмене. Она заявила об этом 31 декабря во время общения с журналистами

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Она добавила, что не видит смысла возвращаться на подконтрольную Киеву территорию, так как опасается нового преследования со стороны украинских властей по надуманным обвинениям и рискует снова попасть в тюрьму.

«Пока я в Донецке. Через ЕСПЧ буду доказывать, что невиновна, что непричастна, и в любом случае они ответят за все. За то, что они делают не только со мной, но и с другими людьми, они должны быть наказаны», — добавила спортсменка.

В августе 2017 года Мастикашева была похищена вооруженными людьми в масках и увезена в неизвестном направлении, где ее несколько дней пытали, угрожали расправой ее матери и малолетнему сыну, если она не признается в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Видео с ее признанием было показано тогдашним главой СБУ Василием Грицаком на пресс-конференции в Киеве еще до официального задержания Мастикашевой.

В обвинительном акте по делу говорилось, что ею был совершен ряд «действий, которые сами по себе не составляют общественной опасности, но по совокупности определённых признаков могут быть похожими на действия, направленные на подготовку террористического акта или диверсии».