По его словам, допросы постоянно перерастали в избиения до потери сознания. Чтобы добиться признания, силовики связывали задержанным руки и ноги, заставляли сидеть на корточках и не давали спать.
«Когда конечности отекали, падал на бок, и в тот момент практически как футбольный мяч пинали, чтобы опять поднялся и не спал. И так до потери сознания. Нас пытали, чтобы мы оговорили себя», — вспоминает Скрипник.
Политзаключенный также отметил, что ему показывали фотографии неизвестных людей, заставляя говорить о них как о знакомых, а также заставляли признаться в прохождении диверсионной подготовки в Ростовской области, где он ни разу не был.
Украинские силовики, проводящие «допросы», душили и поливали водой задержанных, закрывая их лица тряпками, а как только жертва теряла сознание, электрошокером приводили в чувство, добавил он.
Скрипник был задержан и осужден в 2014 году по подозрению в якобы убийствах и участии в террористическом сообществе в связи с мариупольской трагедией 9 мая, когда отряды Национальной гвардии Украины открыли огонь по мирным жителям.
«Доказательная база» против заключенного строилась на участии Скрипника в протестных акциях против режима, установившегося на Украине в результате госпереворота.