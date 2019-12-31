Допросы несогласных с властью в украинских тюрьмах проходят с применением пыток, физического и морального насилия. Об этом рассказал освобожденный в результате обмена пленными житель Мариуполя Виктор Скрипник 31 декабря в интервью Донецкому агентству новостей

Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Когда конечности отекали, падал на бок, и в тот момент практически как футбольный мяч пинали, чтобы опять поднялся и не спал. И так до потери сознания. Нас пытали, чтобы мы оговорили себя», — вспоминает Скрипник.

Политзаключенный также отметил, что ему показывали фотографии неизвестных людей, заставляя говорить о них как о знакомых, а также заставляли признаться в прохождении диверсионной подготовки в Ростовской области, где он ни разу не был.

Украинские силовики, проводящие «допросы», душили и поливали водой задержанных, закрывая их лица тряпками, а как только жертва теряла сознание, электрошокером приводили в чувство, добавил он.

Скрипник был задержан и осужден в 2014 году по подозрению в якобы убийствах и участии в террористическом сообществе в связи с мариупольской трагедией 9 мая, когда отряды Национальной гвардии Украины открыли огонь по мирным жителям.

«Доказательная база» против заключенного строилась на участии Скрипника в протестных акциях против режима, установившегося на Украине в результате госпереворота.