На официальном сайте Кремля опубликован альбом «Путин. 20 лет», который приурочен к дате назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента РФ. Проект включает архивные фотографии и видеозаписи, на которых в том числе запечатлены и украинские политики и общественные деятели

Путин объяснил, почему никто не верил, что России удастся построить Крымский мост © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк онлайн-альбом вошли избранные моменты последних 20 лет, начиная с 31 декабря 1999 года, когда Путин был назначен исполняющим обязанности главы государства, а Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. На данный момент опубликованы материалы по 2004 год включительно.

На многих фотографиях появляется бывший президент Украины Леонид Кучма. Также на снимках присутствуют экс-глава администрации президента Украины политик Виктор Медведчук, бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин, экс-председатель избирательной комиссии Сергей Кивалов.

Кроме того, представлены фотографии и с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата в 1992-2014 гг. митрополитом Владимиром и ее нынешним главой митрополитом Онуфрием.

Опубликована фотография и с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.